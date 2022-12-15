Владимир Воловик рассказал о своих впечатлениях от развития севастопольского регби

Судья Всероссийской категории по регби Владимир Воловик недавно посетил Севастополь, а также провел семинар для судей и регбистов Севастопольской городской федерации регби.

Корреспондент «Севкора» пообщался со специалистом и выяснил, что нужно для подготовки регбийных судей, а также узнал о впечатлениях от севастопольского регби.

Владимир Филиппович, как прошел семинар, есть ли интерес у севастопольских регбистов к подобного рода мероприятиям?

Много народу было, наверное, больше сорока человек. Основная масса – это были новички, которые в первый раз пришли послушать. К сожалению, поместились не все. Честно говоря, я такого интереса не ожидал.

Ребят, которые знают хорошо правила и уже судят было семь человек, а остальные новички.

На семинаре мы прошли темы, которые были актуальны на воскресном турнире среди студентов по регби-7. Это темы: начального удара, положение вне игры, раки, захваты, грубая игра и судейство регби-7. Больше старался слушать участников, чтобы знать, что они не понимают.

Это для тех, кто знает и уже судит, а для новичков прошли вводные курсы судейства. Народ воспринимал, слушал, старался активно участвовать.

Как вы считаете сколько судей нужно для полноценной работы региональной Федерации?

Для Севастополя, если будет развитие и много детских соревнований, то необходимо порядка двадцати человек, как минимум. А вообще каждый спортсмен должен уметь судить, как раньше это было.

Надеюсь, что со временем вы закроете все свои потребности местными специалистами. Хотя привлекать судей из других регионов тоже нужно, чтобы обмениваться опытом или судить принципиальные матчи.

Как считаете, что важнее всего в подготовке таких специалистов, может что-то может сделать федерация?

Необходима регулярность. Спортсмен занимается каждый день и все-равно допускает ошибки, а судья если не будет над собой работать, то он потеряет навыки и не будет востребован не в своей федерации, не в других.

Начинать можно со школ, например, со школьной лиги, которая у вас активно развивается. И практиковаться, а также стараться постоянно получать новую информацию.

Я с декабря запускаю онлайн-занятия двухчасовые для ребят с разных регионов страны, где мы будем разбирать одну конкретную тему.

Несколько тем – это сложно для восприятия, а когда одна тема, то мы ее разбираем за два часа до мельчайших подробностей. Просматриваем видео, общаемся – такой формат лучше. Приглашаю севастопольских ребят.

Вы наверняка посещаете разные регионы и видите состояние региональных федераций, есть ли по вашему мнению позитивная динамика в Севастополе?

Конечно, раньше я приезжал в Севастополь и у вас была одна судейская команда, а сейчас уже четыре команды. Появляются женские регбийные команды и юношеские, и взрослые. Конечно, развитие есть.

В ваших школах активно развивается регби, как и по всей стране. Надеюсь в скором будущем будем конкурировать с футболом и всем остальным. Конечно, сейчас рано об этом говорить, но тенденция на лицо.

Нужно стремится, чтобы в Севастополе была своя профессиональная команда и женская, и мужская. Она должна стать флагманом Севастополя и выступать на Чемпионатах России, а дети будут подрастать и сменять ушедших спортсменов.

Сейчас у вас есть школьная программа, есть студенты и это здорово, но нужно стремится к созданию команды.

Дмитрий Островский