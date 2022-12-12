В Севастополе прошли открытые соревнования по регби-7 среди студентов

В воскресенье, 12 декабря, на стадионе им. 200-летия Севастополя прошли открытые соревнования по регби-7 среди студенческих команд.

В Соревнованиях приняли участие Сборная спортивной школы № 5, сборная СевГУ и две команды курсантов ЧВВМУ им. П. С. Нахимова.

Руководитель федерации Наталия Самойленко рассказала, что это крайние соревнования по регби в этом году и отметила, что в 2023 году студенческую регбийную лигу Севастополя ждет переформатирование. О причинах такого решения рассказали в попечительском совете федерации.

«Цель федерации создать отдельный календарь соревнований для студенческих команд, чтобы по результатам нескольких туров мы могли определить лучшую команду определенного ВУЗа и направить ее на Всероссийские студенческие соревнования», — отметил председатель попечительского совета федерации регби Илья Журавлев.

🥇Сборная Спортивной школы №5

🥈ЧВВМУ-1

🥉Сборная СевГУ

4️⃣ ЧВВМУ-2

Напомним, председатель попечительского совета Севастопольской городской федерации регби Илья Журавлев рассказал, что изменилось в студенческом регби Севастополя в 2022 году и в каком направлении движется федерация.

Дмитрий Островский