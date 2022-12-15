Иностранец воровал электронику в магазинах Севастополя

В Севастополе полиция расследует уголовное дело о серии краж товара из супермаркетов электроники. Все инциденты попали на записи камер видеонаблюдения, а также подтверждены его признательными показаниями.

Установлено, что 32-летний житель ближнего зарубежья, ранее судимый за кражи, приходил в супермаркеты электроники под видом покупателя. А когда убеждался, что за ним не наблюдает персонал магазина, похищал электроинструменты и мелкую бытовую технику, прятал их под куртку, а затем скрывался.

Затем краденное сбывал случайным прохожим на улице, а деньги пропивал.

Нескольким магазинам причинен ущерб на сумму около 34 тысяч рублей. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова