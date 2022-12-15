Аксенов: Основной угрозой для Крыма остаются беспилотники

Основной угрозой для Крыма и крымчан остаются атаки беспилотников, заявил в интервью ТАСС глава республики Сергей Аксенов.

«У нас основная угроза для Крыма — это беспилотники, все остальное находится под полным контролем. А БПЛА имеют малый размер, мощный аккумулятор, иногда идут не поодиночке, а волной. Поэтому, конечно, есть свои нюансы — тем более что против нас работают разведки всех стран мира, их военный потенциал используется на полную катушку», — подчеркнул Аксенов.

По его словам, в Крыму прилагаются максимальные усилия для того, чтобы обеспечить стопроцентную безопасность от беспилотников.

«Если что-то подобное происходит, мы всегда ждем реакцию Минобороны. Конечно, если возникнет какая-то острая ситуация, я ее прокомментирую сам — крымчане уже знают, что я всегда оперативно выезжаю на место любого ЧП и максимально быстро могу сказать, что произошло», – добавил глава республики.

Для устранения других угроз, заверил Аксенов, на полуострове достаточно правоохранительных структур и военных подразделений.

Ольга Сурикова