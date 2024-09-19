В России планируется создать реестр для учета незаконно находящихся иностранных граждан

Если иностранец окажется в таком реестре, он не сможет управлять транспортным средством, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать или расторгать браки, а также оформлять детей в детские сады и школы.

Напомним, что 8 августа президент России Владимир Путин подписал два федеральных закона, которые вступят в силу 5 февраля 2025 года. Они позволяют должностным лицам органов внутренних дел принимать решения о выдворении за пределы РФ незаконно находящихся иностранных граждан.

До принятия такого закона, соответствующее решение мог вынести только суд.

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Анна Левина