Предварительные итоги выборов в Севастополе в Заксобрание

По одномандатный округам в Севастополе победили:

Как уже сообщалось, по партийным спискам «Единая Россия» взяла 71,62%. «Новые Люди» — 6,98%. ЛДПР — 6,87% голосов избирателей, КПРФ — 5,79.

Таким образом, «Единая Россия» получит 21 место из 24 в Заксобрании Севастополя, по одному месту получат партии ЛДПР, «Новые люди» и КРПФ.