Предварительные итоги выборов в Севастополе в Заксобрание

В Севастополе 6-8 сентября проходило основное голосование на выборах депутатов в Заксобрание города. Перед этим с 28 августа можно было отдать свой голос на досрочных выборах. В итоге за 12 дней выборного процесса Севастополь получил следующие результаты на выборах.
По одномандатный округам в Севастополе победили:
На округе № 1 Павел Харламов («Единая Россия»)
На округе № 2 Василий Зубенко («Единая Россия»)
На округе № 3 Алексей Ярусов («Единая Россия»)
На округе № 4 Владимир Немцев («Единая Россия»)
На округе № 5 Роман Кулаков («Единая Россия»)
На округе № 6 Вячеслав Аксенов («Единая Россия»)
На округе № 7 Сергей Колбин («Единая Россия»)
На округе № 8 Александр Кулагин («Единая Россия»)
Как уже сообщалось, по партийным спискам «Единая Россия» взяла 71,62%. «Новые Люди» — 6,98%. ЛДПР — 6,87% голосов избирателей, КПРФ — 5,79.
Таким образом, «Единая Россия» получит 21 место из 24 в Заксобрании Севастополя, по одному месту получат партии ЛДПР, «Новые люди» и КРПФ.
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Ольга Сурикова