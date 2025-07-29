Владелец «Тайгана» Зубков впервые после возращения из больницы зашёл в саванну

Владелец «Тайгана» Олег Зубков продолжает восстанавливаться после нападения льва.

«Динамика восстановления просто шикарная. Только голос не полностью вернулся, да шея еще не совсем поворачивается – повреждены остистые отростки позвонков», — рассказала пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина, пишет КП-Крым.

Сейчас, по ее словам, владелец зоопарка на время отказался от близкого общения со львами, ждет, когда шея совсем заживет— с хищниками надо быть начеку. Но недавно ему пришлось зайти в саванну, где на самовыгуле два десятка львов. Гость «Тайгана» уронил с мостков телефон, и Зубков, чтобы вернуть гаджет хозяину, побывал в саванне.

Некоторые львы при этом начали к нему ластиться – видимо, соскучились.

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Ольга Сурикова

Фото Анны Корниловой