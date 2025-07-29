На ПОРе неизвестный на электросамоте сбил ребенка на тротуаре и скрылся

Происшествия
29-07-2025

Госавтоинспекция Севастополя разыскивает очевидцев ДТП, в котором пострадала девочка-подросток.

28 июня 2025 года в 09:42 в районе дома 64 по проспекту Октябрьской Революции, неустановленный водитель, управляя неустановленным электросамокатом, сбил девочку-пешехода 2010 г.р., которая шла по тротуару вместе с матерью. С места ДТП он скрылся. Ребенок получил телесные повреждения.

С целью установления возможных очевидцев данного происшествия Госавтоинспекция просит откликнуться горожан по телефонам: 8 (8692) 73 84 00, 73 84 01, +7 (978) 830 22 36.

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