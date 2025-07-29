Севастопольским работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа

С 1 августа в России вырастут пенсии у работающих пенсионеров. Это касается и тех, кто живёт и работает в Севастополе. Перерасчёт сделают автоматически — прибавка зависит от зарплаты и количества пенсионных баллов, накопленных за 2024 год.

Хотя работающим пенсионерам не индексируют пенсии каждый год, раз в год им всё же делают небольшой пересчёт. Это позволяет чуть увеличить выплаты.

Если человек перестал работать в июле, то уже с августа начнёт получать полную пенсию с учётом всех пропущенных индексаций.