Что известно к этому часу о состоянии Олега Зубкова и о самом нападении на него льва

Сейчас Зубков пришел в сознание, его готовят к транспортировке в Симферополь.

Он в состоянии самостоятельно писать на листке. Таким образом пациент общается с врачами. Об этом сообщил директор Московского цирка Эдгард Запашный.

Правоохранители подтвердили, что на Зубкова напали те же львы, что ранее убили Леокадию Перевалову. Осенью 2024 львов решили не усыплять — тогда Зубков счёл, что проработавшая в «Тайгане» 18 лет сотрудница парка погибла из-за человеческого фактора.

Спасла директора «Тайгана» его пресс-секретарь Татьяна Алексагина, которая отогнала льва ведром и веником.

Работница зоопарка смело въехала на электрокаре в бок льву, но обойдя круг он схватил мужчину за шею и утащил его под мост.

Женщина смело вооружилась ведром и пластиковым совком и пошла на льва. Когда она кинула ведро в хищника, тот опустил свою жертву и убежал в сторону. Один из посетителей парка Алексей спрыгнул в вольер и помог затащить Зубкова в машины, усадил и забрался обратно наверх.

Напомним, ранее сообщалось, что директор парка львов «Тайган» Олег Зубков пострадал в результате нападения на него льва.

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Ольга Сурикова

Фото: парк львов «Тайган»