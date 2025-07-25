Владелец сети «ТЭС» Сергей Бейм арестован на два месяца

Экс-глава «Черноморнефтегаза» Сергей Бейм арестован в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба судов Москвы.

Бейм перед арестом находился в Москве — поехал с младшим сыном по делам, связанным с инвестиционным проектом. Марину Пяткову задержали в день её рождения по дороге на работу, она тоже сейчас в московском СИЗО, пишет Mash волне.

Напомним, накануне сообщалось, что правоохранители задержали владельца сети крымских заправок «ТЭС» Сергея Бейма по делу о мошенничестве.

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Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео из суда Москвы