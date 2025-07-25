Главный военно-морской парад в Петербурге отменили

Главный военно-морской парад, приуроченный ко Дню Военно-морского флота, в 2025 году в Санкт-Петербурге проводиться не будет. Об этом сообщил городской комитет по транспорту.

Отменены все мероприятия в акваториях города 27 июля, включая салют, прохождение кораблей, парусных и моторных судов, а также гидроциклов.

Причину отмены парада в комитете не назвали.

В 2024 году в параде в нем участвовали иностранные делегации из КНР, Индии, Алжира, Вьетнама, Кубы и ЮАР.

Напомним, в Севастополе с 2022 года не проводится военно-морской парад при праздновании Дня Военно-морского флота.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Минобороны России