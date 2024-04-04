Виновник смертельного ДТП в Инкермане отделался принудительными работами на два года 

Напомним, ДТП произошло утром 21 сентября 2022 года на трассе Инкерман-Севастополь.

Как говорится в приговоре суда, водитель грузовика МАЗ, перевозившего пиломатериалы, эксплуатировал ТС с неисправной тормозной системой, в результате чего, на крутом спуске, двигаясь с превышением скорости, не справился с управлением и столкнулся с пятью автомобилями, движущимися в попутном направлении, в том числе с автомобилем ВАЗ, пассажир которого от полученных травм скончался.

Балаклавский районный суд признал водителя грузовика виновным. Прокурор просил лишить его свободы на три года. Однако наличие у него иждивении трех детей и ожидание еще одного ребенка, стало смягчающими обстоятельствами — ему назначили наказание в виде принудительных работ на два года с удержанием 10% в доход государства. Также его лишили права управления транспортными средствами на два года.

Отбывать принудительные работы осужденный будет в специализированном исправительном центре.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю

