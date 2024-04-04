Пострадавшая от ракетной атаки на Севастополь женщина до сих пор находится в больнице

Одного из двоих раненых, которые были госпитализированы после ракетного удара по Севастополю в ночь с 23 на 24 марта, уже выписали из больницы, пишет ForPost со ссылкой на пресс-службу губернатора Севастополя.

Как ранее сообщалось, в эту ночь от осколков во время массированной атаки пострадали четыре человека: 18-летний юноша получил поверхностные резаные раны предплечья, мужчина 1991 года рождения — осколочное сквозное ранение предплечья, мужчина 1989 года попал в больницу с осколочными ранениями руки, и с травмой глаза. Также была госпитализирована женщина 1957 года рождения с переломом голени.

Двое пострадавших после оказания медицинской помощи были отпущены домой в тот же день.

По информации от городских властей, на сегодняшний день мужчина 1989 года рождения уже закончил лечение в больнице и был выписан. Женщина с переломом голени пока остается в медучреждении под наблюдением врачей.

Напомним, во время ракетной атаки на Севастополь в ночь на 24 марта погиб 65-летний севастополец.

Ольга Сурикова