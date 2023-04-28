В Севастополе будут судить водителя «МАЗа», который устроил массовое ДТП и убил человека

Завершено расследование уголовного дела о массовом ДТП на трассе Севастополь-Инкерман, в результате которого погиб пассажир «ВАЗа».

В Следкоме сообщили, что водитель из Витебской области обвиняется в нарушении ПДД и эксплуатации транспортного средства, повлекшие по неосторожности смерть человека.

ДТП произошло 21 сентября 2022 года, когда водитель «МАЗ» с полуприцепом, перевозивший из Республики Беларусь пиломатериалы в Севастополь, превысил скорость на опасном участке дороги «Севастополь-Инкерман», не справился с управлением и столкнулся с пятью движущимися в попутном направлении автомобилями.

В результате массового ДТП погиб 55-летний пассажир «ВАЗ 2108», который с товарищами ехал также в Севастополь на строительные работы.

Установлено, что у грузового автомобиля отказала тормозная система в результате длительной эксплуатации ТС и неустранения ряда нарушений.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме.

Напомним, сегодня, 28 апреля, на трассе Севастополь-Ялта грузовик влетел в легковушку, в которой ехала мама с 8-месячным ребенком.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю