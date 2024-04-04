Мастер-класс «Поиск идеи для бизнеса: креативные способы и методики генерации»

Центр «Мой Бизнес» приглашает на бесплатный мастер-класс предпринимателей города Севастополя и физических лиц, которые планируют начало предпринимательской деятельности!

Под руководством опытного спикера Ирен Андруцкой вы совершите увлекательное путешествие от анализа рынка до выбора идеи бизнеса с учётом вашего типа личности. Научитесь видеть возможности там, где другие видят преграды!

💥 В программе:

• 56 инструментов для поиска нестандартных идей от Майкла Микалко

• мозговой штурм для решения задачи одного из участников

• анализ рынка на поиск развивающихся и перспективных ниш

• работа в командах над стратегическим планированием и защита проектов

• актуальные идеи и направления в бизнесе за последние 10 лет

• выявление трендов и прогнозирование направлений на 2024-2025 год

• тест на определение типа личности по методике Дж. Холланда выбор идеи бизнеса исходя из типа личности

👤 Спикер, Ирен Андруцкая:

— тренер корпоративных программ, фасилитатор и корпоративный коуч

— среди клиентов: Гурман 4М, ТРК Centrum, Кванториум, Сколково

— работает преподавателем в Tinkoff business school, Академия «Меганом» (Таврида.Арт)

— тренер студенческих программ для СевГУ, в 2023 году вошла в топ 100 лучших лекторов Российской Федерации по версии конкурса Лига Лекторов, общества «Знание»

🏢 Формат мероприятия: очно, в центре «Мой Бизнес»

📆 Дата и время: 12 апреля, 13:00-15:00

✍️ Регистрация по ссылке: https://b24-ncdapk.bitrix24site.ru/crm_form_swais/

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.