Крымчанина обвиняют в оправдании атаки БПЛА на резиденцию президента России

Житель Керчи под псевдонимом «Ай Яй» задержан за публичное оправдание терроризма в интернете. Об этом сообщает региональное управление ФСБ по Крыму и Севастополю.
Управлением ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена преступная деятельность местного жителя, который в мессенджере Telegram разместил комментарий с публичным оправданием террористической атаки БПЛА на резиденцию Президента РФ в Кремле.
По данным ведомства, речь идет о 49-летнем гражданине РФ, который разместил в Telegram комментарий с публичным оправданием террористической атаки БПЛА на резиденцию Президента РФ в Кремле. После проведенной лингвистической экспертизы в сообщении подтвердились признаки, квалифицируемые как оправдание терроризма.
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Ольга Сурикова
Видео: пресс-служба регионального управление ФСБ по Крыму и Севастополю