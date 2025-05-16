Балаклавская марина готова почти наполовину

Строительство Балаклавской яхтенной марины — одного из крупнейших инфраструктурных проектов Севастополя — вышло на 46% готовности. Основной фронт работ сейчас сосредоточен на Таврической набережной, где реконструкция близка к завершению, сообщает пресс-служба минстроя.

Марина будет рассчитана на более 600 яхт международного класса, а общая длина причалов составит почти два километра — 1941 метр.

В Минстрое считают, что проект призван превратить Севастополь в центр яхтенного туризма на Чёрном море. Помимо причалов, предусмотрено строительство гостиниц, зон отдыха и объектов туристической инфраструктуры. Объём частных инвестиций может составить до 40 млрд рублей.

«После завершения работ Балаклавская марина сможет конкурировать с ведущими маринами Средиземноморья и выведет крымский туризм на новый уровень», — отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алмаз Хусаинов.

Марина станет местом проведения международных регат, а её запуск создаст новые рабочие места и станет импульсом для малого бизнеса в регионе, сообщили в ведомстве.

Напомним, в конце декабря 2024 года появилась информация об изменении условий контракта на строительство яхтенной марины в Балаклаве. Цена контракта подорожала до 11,4 млрд рублей. Новый рок окончания работ указан 27 декабря 2026 года.

Дмитрий Островский

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