Пентагон приостановил поставки Украине высокоточных боеприпасов и ракет для систем ПВО. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники в американском оборонном ведомстве.

Американские запасы оружия достигли критически низкого уровня, указывается в качестве причины.

«Решение было принято по инициативе главного стратегического аналитика Минобороны США Колби после пересмотра состояния арсеналов. По словам трёх осведомлённых источников, это вызвало тревогу из-за снижения общего количества артиллерийских снарядов, зенитных ракет и высокоточных вооружений.

Среди вооружений, поставки которых приостановлены, — ракеты к системам ПВО Patriot, высокоточные артиллерийские боеприпасы, ракеты Hellfire и другие боезаряды, которые Украина запускает с истребителей F-16 и беспилотников.

Фото: defense.gov

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