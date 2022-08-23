Верховный суд Крыма подтвердил приговор пенсионерке за осквернение могилы участника СВО

Верховный Суд Крыма подтвердил приговор Судакского городского суда в отношении пожилой жительницы республики, которая осквернила могилу воина, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Сделала она это, как установил суд, по мотивам политической ненависти.

Судом первой инстанции она осуждена на два года с отбыванием наказания в колонии-поселения.

Как уже сообщалось, весной 2022 года жительница пос. Солнечная Долина осквернила место захоронения военнослужащего, который участвовал в специальной военной операции на территории Украины и погиб при исполнении воинского долга

Свою вину она признала полностью.

Также судом с осужденной в пользу потерпевшей было взыскано в счет возмещения морального вреда 500 тысяч рублей.

«При назначении наказания подсудимой смягчающими наказание обстоятельствами судом первой инстанции было признано чистосердечное раскаяние в содеянном и полное признание своей вины, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья», — говорится в решении Верховного суда.

Апелляционная жалоба результатов не принесла. Потерпевшая возражала против ее удовлетворения.

Ольга Сурикова