Чиновник из Севнаследия получил выговор за кумовство

Прокуратура Севастополя нашла конфликт интересов в управлении по охране объектов культурного наследия, где муж начальник аттестовал свою жену.

«Установлено, что начальник юридического отдела Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополя не принял меры по урегулированию конфликта интересов, связанного с его личным участием в качестве члена аттестационной комиссии в отношении супруги, исполнявшей обязанности руководителя другого отдела того же исполнительного органа государственной власти.

Кроме того, он согласовывал приказы об установлении премий за выполнение особо важных и сложных заданий, подготовку которых осуществляла непосредственно его супруга», — сообщила пресс-служба ведомства.

Городская прокуратура направила Губернатору Михаилу Рзвожаеву информацию о выявленных нарушениях, что привело к тому, что начальник юридического отдела Управления охраны объектов культурного наследия привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном должностном соответствии.

Напомним, в Севастополе за прошедшие полтора года выявлено свыше одной тысячи нарушений законодательства о противодействии коррупции. По материалам прокурорских проверок возбуждено 7 уголовных дел о коррупционных преступлениях.

Дмитрий Островский