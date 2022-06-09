В Судаке посадили на два года пенсионерку за осквернение могилы погибшего в ДНР

Признана психически здоровой
Судакский городской суд осудил на два года колонии-поселения 60-летнюю жительницу села Солнечная Долина за осквернение могилы погибшего в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Л/ДНР.
Кроме того, она должна выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей пострадавшей стороне.
Ее действия расценены как осквернение мест захоронения по мотивам политической ненависти. Суд, исследовав вопрос о психическом здоровье подсудимой, установил, что она понимала характер и общественную опасность своих действий и в принудительном лечении не нуждается.
Потерпевшая сторона требовала от нее миллион рублей компенсации, но суд удовлетворил иск частично.
Подсудимая будет содержаться под стражей до вступления приговора в законную силу суд оставил без изменения.
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Ольга Сурикова