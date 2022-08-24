Развожаев удивлен исключением его из санкционных списков

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев новость об исключении его из неких санкционных списков Великобритании воспринял с удивлением и связывает произошедшее с негативным отношением англосаксов к нашему городу. Об этом он написал в своем Telegram-канале в весьма ироничной форме.

Отметим, в СМИ накануне появилась информация со ссылкой на заявление правительства Великобритании, что Михаил Развожаев больше не числится в санкционном списке официального Лондона, в которых был включен в 2020 году.

«С удивлением прочитал заголовок новости про исключение меня из каких-то санкционных списков. «Отменили заморозку активов» — как звучит!» — написал губернатор и прикрепил смайлик.

Он добавил, что никогда не был в Британии и ни чем там, как и где либо за границей, не владел. Поэтому ему санкции никакого урона не нанесли.

«Похоже на какую-то детскую игру. Но если ко мне такое внимание англосаксов, чтобы делать какие-то комбинации санкционные вокруг меня, — наверное, сильно у них там кого-то Севастополь раздражает, что безусловно приятно», — отметил Развожаев.

При этом он сыронизировал, что остается еще «почетным участником каких-то санкционных списков США, Евросоюза и еще чего-то там».

Ольга Сурикова