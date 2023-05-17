Великобритания и Нидерланды создают коалицию по передаче истребителей Украине

Великобритания и Нидерланды создают коалицию, «чтобы предоставить Украине боевые возможности авиации от обучения до закупки истребителей F-16».

Об этом сообщила пресс-служба правительства Великобритании после встречи британского премьер-министра Риши Сунака и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Британия не использует американские F-16 и ей вместе с Нидерландами придется убеждать США в необходимости поставок истребителей Украине. До этого американцы отказывались поставлять Украине самолеты.

Украинские власти заявляют о своем желании получить 40-50 F-16.

Напомним, Британия поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.