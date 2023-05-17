ВТБ Банк и Сергей Бекренев привозят в Крым первое иммерсивное бизнес-шоу SPACE IMMERSION BUSINESS SHOW!

3 июня 2023 года в Крыму пройдет иммерсивное бизнес-шоу SPACE IMMERSION BUSINESS SHOW!

Это первое в России шоу такого формата! Уникальный инновационный проект для предпринимателей и руководителей!

Тема иммерсивного шоу: «ВЫЗОВ! Как пройти за свои стены. Сейчас!»

Многочисленных участников примет отель Mriya Resort (Ялта).

Организатором мероприятия стала экосистема «SPACE» (г. Москва), основателями которой являются инвестиционный фонд ВТБ банка (ВТБ-капитал) и основатель и идеолог SPACE и ГК ЕЮС Сергей Бекренев.

Проект рассчитан на тех, кто хочет найти в себе внутренние ресурсы для роста и сделать шаг в своё будущее через вдохновляющее яркое шоу в пространстве единомышленников. SPACE IMMERSION BUSINESS SHOW – место встречи с самим собой и место силы для движения вверх бизнесменов, сообществ, команд, для всех, кто хочет нового и лучшего!

Проект «ELS SPACE» — это уникальный формат, который призван помочь предпринимателям Крыма, Севастополя и всей России в масштабировании бизнеса через развитие личности. Иммерсивное бизнес-шоу даст возможность гостю не просто узнать полезную информацию и напитаться энергией и опытом со стороны, но и почувствовать, увидеть и принять непосредственное участие в действе!

Программа обещает быть феерической! Участники шоу при поддержке экспертов получат возможность реализовать свой нераскрытый потенциал. А специальные гости — успешные предприниматели, в шоу именуемые «Герои», проживут свои личные вызовы вместе с участниками перфоманса. Зрители и непосредственные участники SPACE IMMERSION BUSINESS SHOW унесут с собой набор смыслов, практик и озарений, с помощью которого можно легко сдвинуть или развернуть себя в любой момент, в любое время, в любой день в сторону лучшей жизни для себя и общества!

Смыслам в шоу придается особое значение, главный из которых: «Герой – это тот, кто может и готов менять свою жизнь к лучшему, прокладывать путь и вести за собой к новой жизни!».

«Иммерсивное бизнес-шоу — эффективный формат, который позволяет каждого участника, гостя, наблюдателя вовлечь в процесс, сделать частью пространства! SPACE в Ялте – вызов самому себе! Оно объединяет всех, кто хочет посмотреть на себя со стороны, увидеть через призму новых возможностей нового, другого себя! Мы соберемся вместе, чтобы поделиться друг с другом энергией и зарядить стремлением к успеху, чтобы каждый участник шоу смог найти свои собственные точки роста и трансформации и составить свою дорожную карту успеха. Я уверен, что с Ялты начнётся большой путь к самому себе, старт в другое измерение», — считает основатель и идеолог SPACE Сергей Бекренев.

Есть несколько форматов участия:

— Online из любой точки мира.

— Offline в отеле Mriya.

Сайт мероприятия:

https://immersionshow.elsspace.ru/#program-1

Информационный Telegram бот мероприятия:

https://t.me/sishowbot

Файл с программой мероприятия:

immersionshow.elsspace.ru