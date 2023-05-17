Туротрасли Крыма и Севастополя выделит 2,7 млрд рублей поддержки

Минэкономразвития России разработало проект постановления для дополнительной поддержки занятости в туротрасли Крыма и Севастополя.

Из резервного фонда правительства планируется выделить 2,7 млрд рублей и распределить на 3,5 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей Крыма.

Все они получат единовременные выплаты в размере четырёх МРОТ на одного сотрудника. Соответствующий проект постановления РФ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов, сообщил глава Республики Сергей Аксенов.

Он считает, эти меры поддержки туристической отрасли Крыма своевременными, они позволят развиваться, несмотря на существующие трудности.

Ольга Сурикова