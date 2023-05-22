«Вагнерам» дадут землю в Крыму

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым внесло изменения в порядок выдачи земельных участков участникам СВО.

Теперь на землю в Крыму могут претендовать и военнослужащие ЧВК «Вагнер», сообщила вице-премьер республики Анна Анюхина.

«Удостоверить участие гражданина в СВО теперь возможно посредством справки, выданной и подписанной командованием организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в том числе, командованием ЧВК «Вагнер» — пояснила вице-премьер.

Получить земельный участок могут только лица, имевшие постоянную регистрацию на территории Республики Крым на период 24 февраля 2022 года или доказавших юридический факт проживания через суд.

Также теперь необязательно предоставлять подлинник справки, которая подтверждала бы участие гражданина в СВО. Хватит копии, заверенной нотариально, военкоматом либо командованием воинских частей. В случае с гибелью участника СВО членам его семьи также позволяется не предоставлять оригинал справки. Подача заверенных копий всех страниц паспорта погибшего участника СВО становится необязательной.

Напомним, в Севастополе простились с бойцом ЧВК «Вагнер».