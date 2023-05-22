В дептрасе предложили жителям Жидилова самим определиться, как решать проблему общественного транспорта

В севастопольском дептрансе предложили активистам района Жидилова выбрать один из двух вариантов решения проблемы транспортной доступности района, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

О двух путях решения во время выездной встречи с активистами сообщило руководство департамента транспорта города. Выбор простой – поменять путь следования либо маршрута № 26, либо № 112. Предлагается пустить один из них по Лабораторному шоссе в объезд Корабельной стороны.

Как сообщают в правительстве Севастополя, изменения маршрутов позволит запустить автобусы большей вместимости.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев 13 февраля в ходе аппаратного совещания коснулся транспортных проблем жителей микрорайона Жидилова. Своим заместителям поручил проверить, нет ли в данной ситуации места саботажу.