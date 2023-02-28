В Севастополе простились с бойцом ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 28 февраля, в Севастополе прошла церемония прощания с Егором Фарафонтовым – бойцом ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Фарафонтов родился 4 июня 1998 года в Оренбурге. В 2018 году переехал жить к семье в Севастополь, работал поваром. В конце сентября 2022 года отправился добровольцем на территорию Донецкой Народной Республики в составе ЧВК «Вагнер». Погиб в окрестностях Артемовска (Бахмута). Награжден медалью «За отвагу» (посмертно).

Напомним, в Севастополе простились с солдатами, которые погибли при артиллерийском обстреле в Херсоне. Об эом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.