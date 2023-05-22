В Севастополе 23 мая продажа алкоголя будет запрещена

В Севастополе связи с проведением 23 мая «Последнего звонка» в учебных заведениях города, продажа алкоголя в городе будет запрещена.

С таким напоминаем пресс-служба правительства Севастополя обратилось к местным предпринимателям.

За нарушение данного запрета владельцы торговых точек будут наказываться админштрафом от 20 до 40 тыс руб на должностных лиц и от 100 до 300 тыс руб на юридических лиц.

Такие запреты в Севастополе действуют во время проведения «Последнего звонка», в День защиты детей (1 июня), в День молодежи (27 июня), в День знаний (1 сентября), во Всероссийский день трезвости (11 сентября) и в Международный день студентов ( 17 ноября ).