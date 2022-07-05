В Запорожской области отменили призыв на пять лет

В случаях чрезвычайными обстоятельствами

Жители регионов Запорожской области, которые сейчас находятся под контролем России, не будут подлежать призыву в течение пяти лет. Об этом 5 июля сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

«Военно-гражданская администрация никого не призывает и не мобилизует и не будет этого делать. Наши жители не будут подлежать мобилизации по меньшей мере пять лет в случаях с чрезвычайными обстоятельствами», — написал Балицкий в своем Telegram.

Отметим, в конце мая в Запорожской области заявили о намерении войти в состав России. Планируется, что это будет полноценный субъект — Запорожская Республика.

Напомним, грузовой поезд с продовольствием, который двигался из Крыма, был обстрелян 2 июля, предварительно, из гранатомета в Запорожской области.

Ольга Сурикова