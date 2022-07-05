В Севастополе будут судить студента СевГУ за взятку преподавателю

Ему может грозит реальный срок

В Севастополе будут судить студента Севастопольского государственного университета, который дал взятку преподавателю за фиктивную сдачу зачета. На него заведено уголовное дело.

По версии следствия, в марте 2022 года парень через сотрудницу кафедры вуза, которая выступила в роли посредника, передал преподавателю в качестве взятки 15 тысяч рублей за закрытие ему задолженности по аттестации без присутствия на зачете.

«С утвержденным прокуратурой обвинительным заключением уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, ранее прокуратура района направила в суд уголовные дела в отношении сотрудницы кафедры СевГУ, являвшейся посредником по передаче взяток, и преподавателя СевГУ, который получал взятки за нужные оценки в зачетках студентов.

В настоящее время они находятся на рассмотрении Ленинского районного суда Севастополя.

Ольга Сурикова