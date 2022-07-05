Бывший директор депобразования Севастополя теперь работает в Херсоне

Ранее работавший руководителем департамента образования Севастополя Михаил Родиков, назначен министром образования и науки Херсонской области. Об этом сообщается в социальных сетях военно-гражданской администрации области.

«Я, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо, изучив опыт построения структур органов власти в регионах Российской Федерации, решил сформировать правительство Херсонской области и подобрать туда лучшие кадры не только среди жителей Херсонщины, но и среди российских профессионалов и управленцев», – подчёркивается в сообщении.

Напомним, в начале июня 2018 года экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что в связи со вспышкой кишечной инфекции в детских лагерях, в отношении департамента образования, занимавшегося подготовкой лагерей к приему детей, будут приняты кадровые решения. Тогда в городскую инфекционную больницу из лагерей «Ласпи» и «Чайка» в разное время поступило почти 50 человек с острой кишечной инфекцией – некоторые в тяжелом состоянии. По результатам проверки Роспортебнадзора, суд приостановил работу лагеря «Ласпи» на 70 суток.

В конце июня Михаил Родиков во время заседания городского правительства попросил губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова освободить его от занимаемой должности.

Дмитрий Островский