Расценили как теракт

Грузовой поезд с продовольствием был обстрелян 2 июля, предварительно, из гранатомета в Запорожской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«В Запорожской области в поселке Акимовка под Мелитополем боевики (президента Украины Владимира-ред.) Зеленского устроили очередной теракт. По предварительной информации, из гранатомета был обстрелян грузовой поезд с продовольствием», — говорится в сообщении.

По его мнение, таким образом украинские власти хотят сорвать налаживание мирной жизни на территории, контролируемой российскими военными. Они, добавил Рогов, стремятся сделать мир мирного населения невыносимой.

Напомним, глава Республики Крым Сергей Аксенов перенес запуск поездов «Джанкой — Мелитополь» и «Джанкой — Херсон», пояснив это тем, что работы по обеспечению безопасности на этом участке не завершены до конца.

Ольга Сурикова