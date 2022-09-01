МО: украинские диверсанты пытались захватить ЗАЭС

Украинские диверсанты сегодня, 1 сентября, около 6:00 в количестве до 60 человек попытались захватить Запорожскую АЭС, сообщили в Минобороны России.

«Сегодня около 6.00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции», – указали в ведомстве.

В Миобороны добавили, что были приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации.

Также отмечается, наряду с этим украинские войска ведут обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе ЗАЭС.

«Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока», – говорится в обнародованной информации министерства.

Там указывается, что провокация киевского режима направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

Напомним, уже несколько дней продолжаются обстрелы города Энергодар и расположенной в нем Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ.

Ольга Сурикова

Фото: t.me/yurasumy