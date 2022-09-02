Свалка на Монастырском шоссе продолжает расти, несмотря на штраф в 18 млн рублей

Свалка стройотходов разрастается на участке в районе Монастырского шоссе, 4-А, несмотря на решение суда и вмешательство прокуратуры, говорится в сюжете телеканала «НТС».

Жители близлежащего садового товарищества «Дионис» жалуются на постоянную пыль, шум от тяжелой техники, которая свозит сюда грунт. К тому же свалка обрастает и асоциальными элементами, они там делают закладки, а ниже в овраге ближе к вечеру собираются компаниями.

Несанкционированной свалкой уже заинтересовалась межрайонная природоохранная прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства совместно с представителями Севприроднадзора провели проверку и выяснили, что этот участок находится в аренде у ООО «Техносервис».

«На предоставленном участке и прилегающей территории предприятием незаконно размещены строительные отходы, загрязнённые химическими веществами, вследствие чего причинен ущерб почве на сумму, превышающую 18,7 миллиона рублей. В этой связи природоохранная прокуратура направила в Ленинский районный суд исковое заявление о возложении на арендатора обязанностей освободить земельный участок и прилегающую территорию от строительных отходов и возместить ущерб, причинённый почве. Иск прокурора удовлетворен», — рассказал Севастопольский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Рейх.

Местные жители неоднократно обращались в различные органы и инстанции. Однако предприниматель продолжает свозить сюда опасные отходы, игнорируя не только требования прокуратуры, но и решение суда.

Ольга Сурикова