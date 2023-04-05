В Запорожье сообщили, что Украина в любой момент может начать наступление

Вооруженные силы Украины готовы к наступлению в Запорожской области. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости».

Он утверждает, что украинское командование стянуло в Запорожскую область резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов.

«Они закончили подготовку к своему так называемому «контрнаступу», стянув в Запорожскую область немалые резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов. Они готовы и ждут отмашки. Все может произойти в любой момент, и мы готовы во всеоружии встретить врага», — сказал Рогов.

Напомним, Севастополь направит 800 млн рублей в течение трех лет на восстановление Запорожской области, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Фото: РИА Новости