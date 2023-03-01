Севастополь потратит на восстановление Запорожской области 800 млн рублей

Севастополь направит 800 млн рублей в течение трех лет на восстановление Запорожской области, сообщил в интервью ТАСС губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Мы подготовили трехлетнюю программу по объектам, которые будем ремонтировать в Запорожской области до 2025 года. Запланировали с нарастающим итогом почти 800 млн рублей на три года», — рассказал глава города.

По словам губернатора, средства потратят на объекты ЖКХ: трубы, газопроводы, теплосети, а также построят общежитие для учителей в центре Мелитополя, в которое потом будут специалистов селить, приглашенных из других регионов России. Куратором от Севастополя назначен заместитель главы города Павел Иено.

Напомним, мелитопольский заповедник переходит в ведение «Херсонеса Таврического».

Дмитрий Островский