В Севастополе растет спрос, но пока падает цена на новостройки

В Севастополе в I квартале этого года на 42, 3 % выросла заинтересованность в жилье на первичном рынке. Об этом сообщаю аналитики «Авито Недвижимости».

Тем не менее, за этот же промежуток времени зафиксировано падение цены квадратного метра в новостройках. В нашем городе это значение самое большое в стране – 8, 7 %.

В целом по стране за последние три месяца года спрос на покупку квартир в новостройках вырос на 4,8%: посетители платформы стали на 19,3% чаще интересоваться объектами со свободной планировкой, на 12% — многокомнатными квартирами, на 6,2% — «двушками», на 4,7% — «однушками», на 3,7% — «трешками» и на 0,3% — студиями.

Больше всего спрос растет в Омске (50,8%), Севастополе (42,3%) и Казани (33,8%), но есть города, где есть заметное охлаждение в желании купить жилье, например, в Москве (–37%), Тюмени (–7,3%), Красноярске (–4,8%).

«В I квартале спрос на новостройки в России во многом подогревался продлением льготной ипотеки, хоть и с увеличенной ставкой, субсидированной от застройщиков ставкой и скидками. <…> Цены продолжали стагнировать, и пока их рост возможен только в рамках значения инфляции или в зависимости от стадии строительства. Но вряд ли стоит ждать снижения, потому что у застройщиков есть обязательства перед банками, рассчитанная экономика проектов и цена стройматериалов», — объяснил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Напомним, в Севастополе зафиксировано историческое событие: снижена официальная стоимость кв. метра жилья.

Дмитрий Островский