Пьяный севастополец угнал авто своей бывшей

В Севастополе молодой местный житель будет привлечен к уголовной ответственности за кражу автомобиля и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В полиции установили, что вечером после бытового конфликта пьяный мужчина завладел автомобилем своей бывшей сожительницы и скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудниками ДПС угонщик был задержан. Ему грозит целый ряд штрафов вплоть до лишения прав. И отдельно на него заведено уголовное дело за угон, по этой статье он может получить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Феодосии возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя за убийство ради угона «Daewoo Matiz».

Ольга Сурикова