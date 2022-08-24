Правительство Севастополя забрало 52 млн рублей у муниципалитетов на строительство экотехнопарка

Правительство Севастополя сняло 52 миллиона рублей из субвенций, положенных районным администрациям на благоустройство, в том числе уборку территорий, и передало эти деньги горхозу для подготовки проекта экотехнопарка на месте Первомайского полигона.

Соответствующее постановление правительства размещено на официальном сайте городских властей.

Напомним, субвенция на благоустройство предусматривает передачу денег из бюджета города администрациям городских муниципалитетов в том числе на выполнение работ по уборке улиц и утилизации незаконных свалок.

Ранее губернатор Севастополя сообщал, что Севастополю будет выделено более двух млрд рублей на строительство современного технологичного экотехнопарка с полным циклом переработки отходов

Севастополь был выбран для строительства объекта как участник проекта. Здесь будут использоваться современные российские технологии, которые будут нацелены вторичный оборот переработанного сырья.

Также в начале июля главы муниципалитетов в один голос утверждали, что им попросту не выделили средства на ликвидацию несанкционированных свалок. Более того, семи из 10 муниципалитетов в 2022 году сократили финансирование на 30%.

Дмитрий Островский