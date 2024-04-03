В заксобрании Севастополя рекомендовали двух новых «почетных граждан»

Профильная комиссия заксобрания Севастополя приняла решение рекомендовать присвоить звание «Почетный гражданин города Севастополя» экс-командующим ЧФ Александру Витко и Игорю Касатонову.

Ранее городскому парламенту предлагались три кандидата на это звание. Помимо экс-командующих также выдвигался композитор Яков Машарский, но, судя по всему, комиссия не поддержала его кандидатуру.

Проект постановления о присвоении звания парламентарии рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.

Напомним, 11 мая прошлого года депутаты Заксобрания приняли решение о присвоении звания Почетный гражданин севастопольскому спортсмену-паралимпийцу Андрею Граничка.