В Севастополе открылась уникальная выставка работ Виктора Бута

Картины живой легенды экс-политзаключенного, а сегодня общественно-политического деятеля Виктора Бута, проведшего 15 лет в тюрьме по надуманному обвинению американских властей, открылась в Севастопольском центре культуры и искусств по адресу Ленина, 25.

Организатором выставки выступил вице-спикер заксобрания Илья Журавлев при поддержке губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Севастопольцы смогут посетить выставку с 3 по 12 апреля вход свободный, в связи с высоким уровнем террористической угрозы при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Символичное название выставки «Берег мой тонкой линией». Арт-проект состоит более чем из 40 художественных работ, написанных Бутом за годы заключения в американской тюрьме. Здесь также представлены патриотические плакаты, созданные из газетных вырезок и личные вещи: книги, учебники иностранных языков, письма поддержки от граждан России и других стран, и даже образцы продуктов из тюремного магазина.

В церемонии открытия выставки приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев, спикер заксобрания Владимир Немцев, вице-спикер Илья Журавлев, благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта.

Символично, что открывать выставку в наш город приехали лично Виктор Бут и его супруга Алла Бут.

Губернатор поблагодарил супругов за то, что они посетили наш город в столь непростое время, не побоялись и таким образом поддержали севастопольцев:

«Мы рады вас приветствовать в городе-герое вы привезли нам в такие непростые времена очень интересную выставку. Это, наверное, символично, потому что все-таки 15 лет такой срок, когда только очень сильный человек, обладающий волей и сокрушительной преданностью, и любовью к Отчеству, к своему дому, к своим родным, близким может выстоять, преодолеть все, не понимая перспектив, каждый день находить в себе силы и веру в победу. Сегодня все мы в Севастополе безусловно верим в нашу победу. Мы уверенны, что мы преодолеем трудности и невзгоды и впереди будет праздник победы и торжество справедливости. То торжество справедливости, которое пережил для себя Виктор Анатольевич».

Виктор Бут отметил, что для него особая честь представлять свою выставку именно в городе-герое Севастополе.

«Город-герой Севастополь всегда был русским городом, который никогда не сдавался. Он может быть был завоеван врагами, но не сдался. Для меня то, что произошло с Севастополем и Крымом в 2014 году действительно продемонстрировало, что я вернусь на Родину, поэтому у меня здесь отношение к жителям Севастополя и Крыма очень родственное. Я благодарен всем людям, которые все эти годы меня поддерживали, моей супруге, без которой мне было бы тяжело», — обратился автор художественного проекта к собравшимся.

Особые слова благодарности Бут высказал Илье Журавлеву, который выступил инициатором выставки, ее планировали на протяжении долгого времени и наконец-то ее получилось реализовать.

Алла Бут, которая на протяжении долгих 15 лет добивалась освобождения супруга из заточения, рассказала, что эта выставка значит для нее.

«Очень рада, что мы привезли эту выставку в город-герой Севастополь, который выстоял во многих войнах. И как раз эта выставка показывает силу духа человека, который был лишен свободы и, тем не менее, нашел в себе силы заняться творчеством. Его творчество пронизано надеждой того, что он вернется домой и его картины показывают, что он не терял связь с родиной. У работ очень непростая судьба очень сложный путь. Виктор их рисовал в тюрьме и нельзя было хранить эти картины, он отправлял их сотрудникам российского посольства в Вашингтоне. И мне это передавали с наилучшими пожеланиями, с надеждой на то, что Виктор увидит их уже на родине», — рассказала она.

Спикер Владимир Немцев отметил, что сложно представить, что Буту пришлось пережить в чужой стране, в застенках, но он не сломался, не предал свои убеждения и идеалы, а главное, остался верными семье и Родине.

«Для нас вы образец настоящего патриота, именно на таких примерах нужно воспитывать наше подрастающее поколение», — сказал спикер.

Восхитился мужеством и силой духа Бута и благочинный Севастопольского округа протоирей Сергий Халюта:

«Мы с Виктором Бутом лично познакомились вчера, но знакомы на протяжении уже, наверное, 20 лет. Не только я, все мы. Мы переживали и наблюдали за событиями, которые происходят в Соединенных Штатах Америки, с нашим гражданином, мы переживали как собственную трагедию. Господь в священном писании говорит, что претерпевший до конца, тот спасен будет».

Особые слова признательности благочинный адресовал супруге Виктора Бута, которая фактически разделила тяжелую судьбу мужа.

«Супругу благодарим сердечно за ее мужество. Вот Виктор Анатольевич не впал в уныние, а супруге господь дал такое крепкое чувство, которое позволило ей на протяжении всех этих лет бороться за то, чтобы освободить мужа. И в этом заключается счастье этой семьи», — подчеркнул отец Сергий.

Стоит добавить, что тюремная камера немногим более двух квадратных метров стала для Бута одновременно кельей, библиотекой и художественной мастерской.

Вдохновляющими темами при создании картин стали лица близких и незнакомых людей, кумиров отечественного кино, армейская техника и авиация, мир животных, архитектура, затем – абстракция и пейзаж.

Всего было написано около 300 картин и рисунков; но привезти в Россию удалось чуть более ста работ. По возвращении на родину Бута приняли в члены Творческого Союза художников России.

В прошлом году выставки прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Ульяновске, Забайкальском крае и Бурятии.

Дарья Тимофеева

Фото: Юлия Блоцкая