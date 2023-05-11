В Севастополе появился еще один Почетный гражданин

Сегодня, 11 мая, депутаты Заксобрания приняли решение о присвоении звания Почетный гражданин севастопольскому спортсмену-паралимпийцу.

Спикер Закса Владимир Немцев отметил, что Андрей Граничка — спортсмен центра адаптивного спорта «Инваспорт», мастер спорта России международного класса, которое было присвоено ему в 2020 году, занимается плаванием с 12 лет.

В 2019 году Граничка на Чемпионате России стал пятикратным чемпионом, четырехкратным серебряным призером, бронзовым призером. В 2020 году на чемпионате России завоевал 8 золотых медалей.

На XVI Паралимпийских играх в 2021 году в Токио на дистанции 200 метров завоевал серебряную медаль, а на дистанции 100 метров брассом завоевал золотую медаль и установил мировой рекорд.

Андрей Граничка является лучшим спортсменом регионального конкурса «Спортсмен года» по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта в 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годах. Награжден Почетной грамотой Президента РФ за заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения. В 2021 году награжден Орденом дружбы.

«Это достойная кандидатура», — подчеркнул Немцев.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя