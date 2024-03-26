В Заксобрание Севастополя поступило три новые заявки на присвоение звания «Почетный гражданин Севастополя»

В городской парламент поступили предложения добавить в список почетных граждан Севастополя экс-командующих ЧФ Александра Витко и Игоря Касатонова, а также композитора Якова Машарского.

Напомним, звание «Почётный гражданин города Севастополя» присваивается постановлением Законодательного Собрания города Севастополя.

Комиссия, определяющая достойных звания, состоит из семи членов: шести депутатов заксобрания (по одному представителю от каждого постоянного комитета (постоянной комиссии) и спикера заксобрания Севастополя.

Напомним, 11 мая прошлого года депутаты Заксобрания приняли решение о присвоении звания Почетный гражданин севастопольскому спортсмену-паралимпийцу Андрею Граничка.