В Ялте женщина двумя ударами ножа в спину убила не согласного с ней мужчину

Прокуратура Ялты утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней местной жительницы. Ее обвиняют в убийстве.

По версии следствия, летом этого года она в квартире в поселке Кореиз распивала спиртное со своим знакомым.

«В ходе ссоры женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла пострадавшему не менее двух ударов кухонным ножом в область спины и шеи. От полученных травм мужчина скончался», — сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в ночь на 6 сентября жителя Ялты двое мужчин привезли в больницу с множественным ножевыми ранениями, где он и скончался. Полиция задержала этих двух мужчин, но позже одного из них отпустили. После этого местные жители начали собираться под городским УМВД и требовать объективного расследования. Дело было передано в Следком и второй фигурант арестован. Им обоим предъявлено обвинение в убийстве.

Ольга Сурикова