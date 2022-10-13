В Севастополе с начала года 89 детей пострадали в ДТП

В Севастополе за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 89 несовершеннолетних получили различные травмы. При этом случаев гибели детей за данный период не зарегистрировано, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Подчеркивается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение количества ДТП с участием детей и подростков.

По категориям пострадавших детей: 42 – пешеходы, 42 — пассажиры, 3 велосипедиста и 2 водителя мототранспорта.

В ведомстве уточнили, что по вине водителей пострадали 66 детей, в том числе 12 из них попали под колеса автомобиля при переходе проезжей части по пешеходному переходу, 36 получили ранения при столкновениях, 4 ребенка были травмированы при падении в салоне общественного транспорта и другие виды ДТП.

В 7 ДТП водители управляли транспортным средством в состоянии опьянения, из них два несовершеннолетних водителя мопеда, в 8 происшествиях водители не имели прав.

По неосторожности самих детей и нарушения ими ПДД травмы различной степени тяжести получили 18. В дворовых территориях многоквартирных домов под колеса транспорта попали 12 детей. Основной причиной таких ДТП является внезапный выход на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей.

Наибольшее количество ДТП с участием детей произошло в Гагаринском районе, в Нахимовском зафиксирован рост автоаварий с несовершеннолетними почти на 70%.

Напомним, в Севастополе в сентябре был сбит 6-летний мальчик, который выбежал из автомобиля родителей на проезжую часть.

Ольга Сурикова