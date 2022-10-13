Названы сроки ввода в эксплуатацию Индустриального парка в Севастополе

В Севастополе готовность первых двух этапов индустриального парка «Гераклид» составляет более 90%. Его планируется ввести в эксплуатацию в начале следующего года. Об этом в ходе последней сессии Заксобрания рассказал директор департамента экономического развития правительства города Денис Профатилов.

Сейчас, по его словам, остановка за проектом третьего этапа, так как некачественно были проведены инженерные изыскания территории, где находился мусоросжигательный завод. Сейчас документация по этому участку находится на утверждении Главгосэкспертизы. Также были снижены темпы, так как в 2020-2021 году финансовая поддержка, которая предоставлялась Минэкономразвития по софинансированию затрат инвесторов, была прекращена, поэтому некоторые инвесторы, которые планировали создание технопарков, свернули свои проекты.

«Учитывая ожидание по выходу из Госэкспертизы и оценки финансовых средств, которые потребуются на процесс рекультивации и различных работ по вводу в эксплуатацию третьего этапа, мы будем смотреть, насколько эффективно этот этап дальше реализовывать и запускать в эксплуатацию», — подчеркнул он.

А вот при отсутствии замечаний первый и второй этапы могут быть запущены уже в конце этого года-начале следующего.

Профатилов отметил, что строительство Индустриального парка станет ключевым фактором по росту промышленного производства в Севастополе.

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Ольга Сурикова