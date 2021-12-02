В Ялте во время урагана крыши сорвало с 40 зданий

Ущерб еще подсчитывается

В Ялте второй день продолжается уборка и ликвидация последствий после урагана. Об этом в соцсетях рассказала глава городской администрации Янина Павленко.

«Второй день после бури продолжаем приводить город в порядок и оценивать масштаб разрушений. Над ликвидацией последствий сегодня работают 216 человек и 67 единиц техники», – написала она.

Павленко уточнила, что на территории Большой Ялты ураганом были сорваны крыши с 40 зданий и повалено 195 деревьев. Более 90 деревьев уже распилино и убрано.

Она уточнила, что все социальные объект подключены электроснабжению, осталось возобновить подачу света по 22 адресам.

По ее словам, все острые вопросы удается решать благодаря помощи главе Крыма.

Ольга Сурикова