Здравоохранение Севастополя дополнительно получит более 100 млн рублей

Значительная часть на ковидные статьи расходов

Сегодня, 2 декабря, правительство Севастополя приняло решение направить дополнительно 100 млн рублей на нужды здравоохранения города.

В своем докладе директор департамента здравоохранения Виталий Денисов сообщил, что увеличение финансирования на 101,6 млн рублей предусмотрено за счет федерального бюджета. Из них 36,9 млн рублей будут направлены на лекарства для пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях. На приобретение и установку двух кислородных концентраторов будет направлено 64,7 млн рублей.

Еще дополнительно пять млн за счет перераспределения средств будут направлены на присоединение концентраторов к инженерным сетям. Кроме того, за счет перераспределения 15 млн рублей будут направлены на льготное лекарственное обеспечение.

Также выделены средства на переподготовку и повышение квалификации врачей – 0,2 млн рублей, на возмещение расходов на наем ими жилых помещений — 4,4 млн рублей, а также на погашение задолженности перед главными внештатными специалистами — 2,1 млн рублей.

Ольга Сурикова